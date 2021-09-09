Иммунолог предупредил россиян о новом локдауне

В сезоне 2021-22 года будет волна гриппа. Неизвестно, будет ли это новая пандемия по типу гонконгского гриппа 1968 года или сезонная эпидемия, но люди будут болеть тяжело.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в России может случиться эпидемия гриппа, из-за которой придется вводить локдаун. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU .

Он сообщил, что в сезоне 2021-22 года будет волна гриппа. По его словам, неизвестно, будет ли это новая пандемия по типу гонконгского гриппа 1968 года или сезонная эпидемия, но люди будут болеть тяжело.

«Два года в России почти не было гриппа, и иммунная система отвыкла. Возможно, даже придется вводить локдаун или что-то в этом духе», — объяснил врач.

По словам главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения по медицинской профилактике в УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева, в стране уже выявили первые случаи заражения гриппом, уже обнаружили свиной грипп.

«Поэтому сейчас началась активная вакцинация детей и взрослых, поскольку не исключено, что грипп в этом сезоне будет очень серьезный», — подчеркнул он.

Он объяснил, что опасность увеличивается из-за пересечения в организме вирусов гриппа и коронавируса.