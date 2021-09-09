Губернатор обсудил с жителями Скопина вывоз мусора и решение проблемы с чистой водой

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Военном городке строят станцию водоподготовки и реконструируют водопроводную сеть по улицам Красноармейской и Правды. По словам губернатора, работы идут по графику и должны закончиться в конце октября.

В четверг, 9 сентября, Николай Любимов ознакомился с обустройством территорий ТОС «Военный городок» на улице Красноармейской в Скопине.

В территорию входят восемь многоквартирных домов, на благоустройство выделили средства региональной программы поддержки местных инициатив и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По нацпроекту отремонтировали дворовые проезды, установили урны и скамейки. Детскую и спортплощадки в ТОС обустроили в рамках проекта, который получил субсидию из областного бюджета по программе поддержки местных инициатив. Там установили спортивное и игровое оборудование, уличные тренажеры, заменили покрытие дорожек и тротуаров, уложили новый асфальт и безопасное покрытие в детской игровой зоне. Общая стоимость работ по благоустройству составила более 2,7 млн рублей.

Активисты ТОС рассказали губернатору, что планируют продолжить обустраивать территорию. Николай Любимов поблагодарил местных жителей за активность и ответил на вопросы о системе обращения с ТКО, региональном операторе по транспортированию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, ремонте местных дорог, реализации программы капремонте многоквартирных домов, новых рабочих местах в поселениях.

Губернатор отметил, что правительство готово поддерживать инициативы местных жителей.

«Много хороших и разных проектов уже реализовано, более 560. В этом году — еще 168 проектов. Региональная программа поддержки местных инициатив продолжится, потому что она жизненно важная и помогает сделать то, что хотят люди. Ограничений по повторному участию в конкурсном отборе нет», — сказал Николай Любимов.

Глава региона сказал, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в военном городке строят станцию водоподготовки и реконструируют водопроводную сеть по улицам Красноармейской и Правды. По словам губернатора, работы идут по графику и должны закончиться в конце октября.

«С вводом станции в эксплуатацию качество воды в Военном городке должно значительно улучшиться, — добавил Николай Любимов. — Сейчас выделены дополнительные средства на программу „Чистая вода“ и мы постараемся, чтобы Рязанская область в ней участвовала по максимуму».

Губернатор подчеркнул, что проблема качества воды остро стоит не только в Скопинском районе, но и в других муниципальных образованиях. Он пообещал, что проблему планируют решить в ближайшие годы.

Глава региона также сказал, что власти учтут просьбу активистов ТОС о ремонте дороги по улице Красноармейской до пересечения с улицей Карла Маркса в Скопине.

Николай Любимов поручил руководству администрации города разработать проектно-сметную документацию и в 2022 году при объявлении конкурса минтрансом Рязанской области подать соответствующую заявку.

«Всем вопросы, которые ставят перед нами жители, мы будем решать. И эта работа — на особом контроле, потому что мне очень важно, чтобы люди получили реальную помощь, и их вопросы оперативно решались», — сказал губернатор.