Число погибших при взрыве газа в многоэтаже в Ногинске увеличилось до семи

Всего число жертв трагедии увеличилось до семи: спасатели нашли тела девушек 20 и 21 года. Их нашли под плитами в районе подвала.

Под завалами жилого дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, нашли тела еще двух погибших. Об этом передает « Радио Sputnik » со ссылкой на экстренные службы.

Всего число жертв трагедии увеличилось до семи: спасатели нашли тела девушек 20 и 21 года. Их нашли под плитами в районе подвала. Извлечь тела пока невозможно, так как часть дома может обрушиться, передает Life .

Взрыв произошел в Ногинске в дома № 9а на улице 28 Июня. Эпицентр взрыва находился в квартире № 51 на четвертом этаже. Обрушились конструкции трех этажей здания, взрывная волна повредила более 20 квартир.

Ранее при разборе завалов нашли тела пяти человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото МЧС России