Более 700 работников «Рязаньэнерго» с начала года повысили квалификацию

Обучающие мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников проводятся регулярно и являются важнейшим элементом эффективной работы с персоналом.

С начала года 775 работников «Рязаньэнерго» прошли обучение и повысили квалификацию. Обучающие мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников проводятся регулярно и являются важнейшим элементом эффективной работы с персоналом.

Всего прошли профессиональное обучение и повысили квалификацию 739 работников производственного персонала и 36 человек административно-управленческого состава. На эти цели направлено свыше 5,4 миллионов рублей.

Обучение проводилось по таким профессиям, как электромонтеры различных направлений — оперативно-выездных бригад по ремонту и монтажу кабельных линий, по эксплуатации распределительных сетей и приборов учета электроэнергии, по ремонту воздушных линий электропередачи, и электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств. Такие знания получили 19 человек.

Вторую профессию — стропальщика, машиниста бурильно-крановой машины, автовышки и автогидроподъемника, вальщика леса, тракториста — освоило 122 работника «Рязаньэнерго». 247 сотрудников научились безопасному ведению работ на высоте и получили соответствующие группы допуска. Повысили свою квалификацию и разряд 371 сотрудников филиала рабочих профессий.

263 руководителя и специалиста филиала повысили свою квалификацию в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда, инноваций в сфере диагностики оборудования для оценки его состояния и применения современных технологий в распределительных сетях, по учету электроэнергии и оптимизации потерь, а также в области метрологии, качества электроэнергии и релейной защиты.

«Персонал, который трудится в нашей отрасли, должен постоянно повышать уровень своих профессиональных компетенций и успешно применять на практике новые знания и навыки. Поэтому мы всегда предоставляем работникам филиала все необходимые условия для профессионального и карьерного роста», — отметил начальник управления по работе с персоналом филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Юрий Костин.