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Административное дело в отношении рязанского министра транспорта Вадима Решетника прекратили
Ранее министра привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ «за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора».

Советский районный суд Рязани рассмотрел жалобу министра транспорта Вадима Решетника на постановление по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 17.15 КоАП Р. Ф. Об этом сообщил сайт райсуда.

Ранее министра привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ «за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора».

На судебном заседании установили, что должником по исполнительному производству является министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Обжалуемое постановление отменили, а производство по делу прекратили по пункту 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ «в связи с отсутствием в действиях Вадима Решетника состава административного правонарушения».