А что в кино? «Злое», «Небесная команда» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский фильм ужасов «Злое» режиссера Джеймса Вана — еще одна новинка от классика жанра, повествующая о кошмарах главной героини во сне и наяву. Российский спортивный фильм «Небесная команда» режиссера Владимира Аленикова рассказывает о футбольной команде «Локомотив Ярославль» и о трагедии, десять лет назад унесшей жизни почти всех ее игроков. Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», был отмечен призом Каннского кинофестиваля этого года. И еще одна российская премьера этой недели — фильм «Соври мне правду» режиссера Ольги Акатьевой с Павлом Прилучным и Дарьей Мельниковой в главных ролях, рассказывающая историю отдыха двух пар, грозящей из-за ревности обернуться жестокой развязкой.

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