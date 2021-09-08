В Рязанской области разыскивают 33-летнего мужчину

Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номеру телефона +7 (4912) 29-45-00

В Рязанской области разыскивают 33-летнего Щеголева Руслана Владимировича. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не платит алименты на содержание четырехлетнего сына. Долг составляет 120 тысяч рублей.

Ни по месту жительства, ни по месту прописки в рабочем поселке Милославское мужчина не проживает, на связь с судебными приставами не выходит. Его объявили в розыск.