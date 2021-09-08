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В Рязани задержали пьяного водителя с наркотиком
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани задержали пьяного водителя с наркотиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейский автопатруль остановил подозрительную машину на подъезде к Острову. 30-летний местный житель был пьян. Полицейские выяснили, что мужчина приехал забрать из «закладки» наркотик, купленный через интернет.

В автомобиле рязанца нашли самодельный контейнер с пластилинообразным веществом. Экспертиза также установила, что мужчина незаконно хранил у себя два грамма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.