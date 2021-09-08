В Рязани задержали пьяного водителя с наркотиком
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В Рязани задержали пьяного водителя с наркотиком. Об этом
Полицейский автопатруль остановил подозрительную машину на подъезде к Острову. 30-летний местный житель был пьян. Полицейские выяснили, что мужчина приехал забрать из «закладки» наркотик, купленный через интернет.
В автомобиле рязанца нашли самодельный контейнер с пластилинообразным веществом. Экспертиза также установила, что мужчина незаконно хранил у себя два грамма синтетического наркотика.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.