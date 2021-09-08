В Рязани вновь пройдет фестиваль уличного кино

В зеленом театре ЦПКиО покажут лучшие короткометражки сезона, отобранные онлайн-кинотеатром KION.

В Рязани 11 и 12 сентября во второй раз пройдет фестиваль уличного кино. В зеленом театре ЦПКиО покажут лучшие короткометражки сезона, отобранные онлайн-кинотеатром KION.

Фестиваль уличного кино в культурном пространстве FABRIKA в августе посетили более 1000 человек. Из-за повышенного интереса аудитории, было принято решение провести фестиваль повторно.

Для посещения фестиваля необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Вход бесплатный.

11 сентября покажут конкурсную программу фестиваля, 12 сентября состоится показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет».

Основная миссия фестиваля уличного кино — познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В 2021 году фестиваль проходит более чем в 1000 городах и населенных пунктах России, в большей части которых показы уже состоялись. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры российского кино.

Традиционно победителя фестиваля определяют зрители: при помощи света фонариков они голосуют за лучший фильм. В октябре фестиваль уличного кино завершит свой тур и объявит имя режиссера, получившего наибольшее число зрительских голосов по всей стране. Автор лучшей работы получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

По словам организаторов, гости фестиваля не просто отдают свои голоса, но и напрямую могут повлиять на индустрию российского кинематографа, а также поддержать любимого автора короткометражки.

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — делится генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

В этом году фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

«Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента, который становится предметом обсуждения миллионов людей по всей стране. Онлайн-кинотеатр KION действует в том же направлении, именно поэтому наше сотрудничество является правильным тандемом», — рассказывает генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях.

Расписание показов в городах по всей России, а также полная программа Фестиваля уличного кино на сайте.

Справка:

Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. Это яркий городской праздник, в программе которого: музыкальные акции, пикники, велопробеги, стрит-арт, встречи с известными деятелями кино и телевидения, образовательные мероприятия и другие события. Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и жюри. Победителя фестиваля зрители определяют светом фонариков. В 2015 году установил мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. За восемь лет в фестивале приняли участие более трех млн человек.

Онлайн-кинотеатр KION — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы собственного производства, а также более 200 ТВ-каналов и масштабная библиотека лицензионного контента.

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