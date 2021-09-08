В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной Анатолий Бель
Анатолий Бель родился в Одессе в 1926 году. После начала войны его семью эвакуировали в Шацкий район. В ноябре 1943 года Белю исполнилось 17 лет и призвали на службу в запасной стрелковый полк, дислоцированный в Марийской АССР.
В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной Анатолий Бель. Об этом в среду, 8 сентября, сообщают «Рязанские ведомости».
Совет ветеранов Октябрьского района Рязани выразило соболезнования родным и близким покойного.
Анатолий Бель родился в Одессе в 1926 году. После начала войны его семью эвакуировали в Шацкий район. В ноябре 1943 года Белю исполнилось 17 лет и призвали на службу в запасной стрелковый полк, дислоцированный в Марийской АССР. В 1950 году ветеран переехал в Рязань, где поступил в Рязанский сельскохозяйственный институт.
Фото группа «ВКонтакте» «Рязанская область».