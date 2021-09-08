В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной Анатолий Бель

Анатолий Бель родился в Одессе в 1926 году. После начала войны его семью эвакуировали в Шацкий район. В ноябре 1943 года Белю исполнилось 17 лет и призвали на службу в запасной стрелковый полк, дислоцированный в Марийской АССР.