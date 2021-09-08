В Рязани оштрафовали владельца бутика, в который не пустили рязанку на инвалидной коляске

Владельца бутика привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 14.8 КоАП. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Рязани оштрафовали владельца бутика, в который не пустили рязанку на инвалидной коляске. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В середине июля рязанскую спортсменку, чемпионку Паралимпиады Светлану Коновалову отказались пускать в один из магазинов ТРЦ «Премьер» на инвалидной коляске. Продавец объяснил, это тем, что в бутике узкие проходы и передвигаться так не положено по технике безопасности.

Владельца бутика привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 14.8 КоАП. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в июле 2021 года. После конфликта рязанская спортсменка обратилась за помощью к депутату Госдумы. Скандал в ТРЦ «Премьер» прокомментировали рязанский омбудсмен Наталья Епихина и российский блогер Илья Варламов.