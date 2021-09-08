В Кораблине столкнулись две легковушки

В результате аварии пенсионер получил травмы, ему оказали медпомощь.

В Кораблине столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 7 сентября, в 11:15 на улице Шахтерской около дома № 12. 33-летний житель Кораблинского района на Daewoo Nexia столкнулся с «ВАЗ-21074», за рулем которого был 70-летний кораблинец.

В результате аварии пенсионер получил травмы, ему оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.