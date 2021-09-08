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Суд отложил рассмотрение апелляции рязанской мэрии по делу «французской» школы
Заседание по рассмотрению апелляции назначили на 11 октября.

Арбитражный апелляционный суд в Туле отложил рассмотрение жалобы администрации Рязани на решение суда о передаче здания «французской» школы № 6 рязанской епархии. Об этом говорится в картотеке суда.

Заседание по рассмотрению апелляции назначили на 11 октября.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. В начале лета, по решению арбитражного суда, администрация города должна была передать здание школы. Руководство школы и рязанская мэрия обжаловали решение.