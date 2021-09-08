Рязанские полицейские задержали двоих мигрантов-наркодилеров

Они привозили героин из Подмосковья и сбывали его с помощью закладок.

Рязанские полицейские задержали двоих мигрантов, поставляющих наркотики в регион из Подмосковья. Подробности дела приводит региональное УМВД.

Злоумышленников задержали на пути в Рязань — 33-летний и 26-летний граждане из стран Средней Азии ехали из Московской области, чтобы сбыть наркотики. Их перехватили оперативники при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром». При себе у задержанных были два больших свертка с героином общей массой 477 граммов.

Позже в съемной квартире злоумышленников оперативники также изъяли героин, оставшийся от ранее привезенной партии, электронные весы, упаковочные материалы и средства связи. В общей сложности у наркодилеров при себе нашли 490 граммов героина.

По предварительной информации, в 2020 году злоумышленники приехали в Рязань и получили легальное трудоустройство, но решили заработать больше денег. Тогда они занялись сбытом героина в одном из даркнет-магазинов. Они привозили наркотики из Подмосковья и сбывали их с помощью закладок.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящее время они заключены под стражу.