Рязанские полицейские выявили более 100 автомобилей с «тонировкой»
Их привлекли к административной ответственности
В Рязанской области продолжают выявлять водителей на автомобилях с тонированными стеклами. Итоги рейдов в среду, 8 сентября,
За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили более 100 подобных нарушений. Таких водителей привлекли к административной ответственности. Им положен штраф в размере 500 рублей.
Рязанские госавтоинспекторы напомнили, что сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя. Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП. Особенно, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.