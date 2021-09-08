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Рязанские полицейские выявили более 100 автомобилей с «тонировкой»
Их привлекли к административной ответственности

В Рязанской области продолжают выявлять водителей на автомобилях с тонированными стеклами. Итоги рейдов в среду, 8 сентября, опубликовало региональное управление МВД.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили более 100 подобных нарушений. Таких водителей привлекли к административной ответственности. Им положен штраф в размере 500 рублей.

Рязанские госавтоинспекторы напомнили, что сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя. Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП. Особенно, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.