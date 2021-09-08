Рязанец после ссоры чуть не зарезал мать

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Рязанцу грозит до двух лет лишения свободы или принудительные работы.

Рязанец после ссоры чуть не зарезал мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября, на площади 26-ти Бакинских комиссаров в Рязани. В полицию позвонили жители одного из домов и сообщили, что от соседей доносятся крики женщины с просьбой о помощи.

Полицейские приехали на вызов. Дверь в квартиру им открыла женщина и рассказала, что ее пытается зарезать сын. 18-летнего рязанца задержали. Он вел себя агрессивно и полицейским пришлось надеть на него наручники.

Оперативники выяснили, что молодой человек поссорился с 38-летней матерью. В ходе конфликта он схватил нож. Женщина пыталась спрятаться от сына и звала на помощь.