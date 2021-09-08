Рязанца осудили за уклонение от службы в армии

Молодой человек не имел законных оснований для освобождения от службы в армии, но по повестке в военкомат не явился. Суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

Рязанца осудили за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В декабре 202 года 19-летний житель Рязани не явился без уважительных причин по повестке в военкомат для прохождения военной службы. Молодой человек не имел законных оснований для освобождения от службы в армии.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Р. Ф. Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Рязанцам напомнили, что уголовное наказание не освобождает гражданина от исполнения служебного долга. После погашения или снятия судимости его могут призвать на военную службу.