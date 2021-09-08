Исполнительный директор в центральном регионе «Банка Уралсиб» Денис Гаврилов рассказал о ситуации в экономике и продуктах для бизнеса
Исполнительный директор «Банка Уралсиб» в центральном регионе Денис Гаврилов рассказал в интервью о новых банковских продуктах для бизнеса и населения.
Исполнительный директор «Банка Уралсиб» в центральном регионе Денис Гаврилов рассказал в интервью о новых банковских продуктах для бизнеса и населения.
Для физических лиц самым востребованным продуктом является дебетовая карта «Прибыль».
Для владельцев бизнеса банк запустил новый кредитный продукт — «Бизнес-Цель»
«В числе наших клиентов — компании энергетической сферы, промышленники, бюджетные организации, а также представители других отраслей. В базе клиентов офиса более 2 000 предприятий города и области», — отметил Денис Гаврилов.
Также Гаврилов рассказал о главных задачах развития банка на ближайшее время.
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