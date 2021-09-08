Исполнительный директор в центральном регионе «Банка Уралсиб» Денис Гаврилов рассказал о ситуации в экономике и продуктах для бизнеса

Исполнительный директор «Банка Уралсиб» в центральном регионе Денис Гаврилов рассказал в интервью о новых банковских продуктах для бизнеса и населения.

Исполнительный директор «Банка Уралсиб» в центральном регионе Денис Гаврилов рассказал в интервью о новых банковских продуктах для бизнеса и населения.

Для физических лиц самым востребованным продуктом является дебетовая карта «Прибыль».

Для владельцев бизнеса банк запустил новый кредитный продукт — «Бизнес-Цель»

«В числе наших клиентов — компании энергетической сферы, промышленники, бюджетные организации, а также представители других отраслей. В базе клиентов офиса более 2 000 предприятий города и области», — отметил Денис Гаврилов.

Также Гаврилов рассказал о главных задачах развития банка на ближайшее время.

Подробнее читайте в разделе «Публикации».