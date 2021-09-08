Россиянам назвали причину медленного развития цифровой трансформации в стране

Об этом пишет ГЛАС со ссылкой на эксперта telegram-канала Proeconomics.

Россиянам назвали причину медленного развития цифровой трансформации в стране. Об этом в понедельник, 6 сентября, пишет ГЛАС со ссылкой на эксперта telegram-канала Proeconomics.

По сравнению с западными странами, в России значительно медленно проходит процесс цифровой трансформации и цифровизации. Причиной этому является низкая компьютерная грамотность населения.

Эксперт привел в пример статистические данные. Например, цифровым навыком программирования с использованием хотя бы одного специализированного языка программирования обладает лишь 1,2% населения страны, а самостоятельно переустановить или заново установить операционную систему на компьютере могут лишь 2,9% населения страны в возрасте от 15 до 74 лет.