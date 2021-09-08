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Роспотребназдор объяснил запрет в школах яичницы и сырокопченой колбасы
Блюда запрещены в школьных столовых уже более 30 лет, так как у продуктов отсутствует безопасная термическая обработка.

Роспотребназдор объяснил запрет в школах яичницы и сырокопченой колбасы. Об этом пишут РИА Новости.

В пресс-службе Роспотребназдора рассказали, что макароны по-флотски, яичница и фаршированные блинчики запрещены в школьных столовых уже более 30 лет. У блюд отсутствует нужная термическая обработка, они относятся к продуктам повышенного эпидемиологического риска.

Сырокопченая колбаса также запрещена для питания школьников. Она содержат соли и тяжелые для переваривания детским организмом жиры, уточнили в пресс-службе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовало запрет на определенные блюда в школьных столовых.