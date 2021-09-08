Прокуратура обнаружила нарушения в работе касимовского отдела полиции
По итогам проверки установлено, что сотрудники не ведут профилактическую работу среди нарушителей, а контроль за иностранными гражданами находится на низком уровне. Руководителю вынесли представление.
На сайте областной прокуратуры
За семь месяцев 2021 года по вопросу фиктивной постановки на учет иностранцев в судах рассмотрели восемь уголовных дел.
Оказалось, что один и тот же гражданин с августа 2019 года по январь 2021 года семь раз привлекался за такое нарушение.
По итогам проверки в отделе по вопросам миграции установлено, что сотрудники не ведут профилактическую работу среди нарушителей, а контроль за иностранными гражданами находится на низком уровне.
Руководителю межмуниципального отдела «Касимовский вынесли представление, которое находится на рассмотрении.