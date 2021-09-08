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Одним из погибших при взрыве в Ногинске оказался начальник отделения Центра подготовки космонавтов
Его тело извлекли из-под завалов дома.

При взрыве в Ногинске погиб начальник отделения Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Александр Соловьев. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале.

Тела двух погибших — мужчины и женщины — извлекли из-под завалов дома. Судя как минимум еще четырех человек неизвестна.

«8 сентября 2021 года на 59-м году жизни трагически погиб начальник отделения (старший водолазный специалист) Центра подготовки космонавтов Александр Сергеевич Соловьев», — говорится в сообщении.