Мораторий на плановые проверки малого бизнеса коснется около 100 тысяч российских компаний

Этот вопрос обсудили на московском финансовом форуме.

В среду, 8 сентября, на московском финансовом форуме премьер-министра Михаил Мишустин заявил что около 100 тысяч субъектов малого бизнеса в стране коснется мораторий на плановые проверки. Также в работе форума приняли участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, руководители ряда федеральных министерств и ведомств, представители регионов, финансисты, эксперты.

Модератором пленарного заседания «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире» выступил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Мишустин отметил, что государство активно помогает бизнесу справляться с негативным влиянием коронавируса. Так, ведется поддержка различных отраслей, малых и системообразующих предприятий, принимаются меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, снижается административная нагрузка через ограничение числа проверок бизнеса.

По словам премьер-министра, к концу августа поступление доходов в бюджет превысило показатель прошлого года на 31,9%. Рост ВВП в первом полугодии 2021 года составил 4,8%, а рост инвестиций в основной капитал — 7,3%.

Мишустин отметил, что именно Андрей Макаров задал президенту вопрос о продлении моратория на плановые проверки малого предпринимательства на следующий год.

Владимир Путин одобрил предложение депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова о введении моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Парламентарий выступил с инициативой 22 августа на встрече главы государства с рядом депутатов законодательного собрания страны. Андрей Макаров обосновал предложение сложным положением малого бизнеса во время пандемии коронавируса.

Губернатор Николай Любимов отметил, что продление моратория на проверки имеет большое значение и станет дополнительной мерой поддержки малого бизнеса: «Для региона очень важно, что инициатива депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова получила поддержку президента, одобрена федеральным Правительством и в скором времени вступит в силу. Это позволит нашим предпринимателям ускорить восстановление, восполнить ущерб, нанесенный пандемией, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона в целом».