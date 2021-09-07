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Водитель маршрутки обматерил беременную рязанку за замечание о высокой скорости
Девушка ехала в маршрутке № 73, на замечание о высокой скорости водитель «обложил ее матом». Рязанка сообщила, что в маршрутке не было информации о собственнике ТС, организации перевозчика и имени водителя.

Водитель маршрутки обматерил беременную рязанку за замечание о высокой скорости. Об этом девушка сообщила в соцсетях во вторник, 7 сентября.

Девушка рассказала, что водитель маршрутки № 73, в которой она ехала, нарушал правила ПДД и двигался на высокой скорости. На замечания рязанки водитель сначала не отреагировал, так как был в наушниках, а позже «обложил матом». Девушка сообщила, что находится на седьмом месяце беременности.

"Почему люди должны терпеть хамство от таких водителей? Кто несет ответственность за перевозку пассажиров? Кем себя возомнили эти неадекватные личности?" - отметила девушка.

Также она рассказала, что в маршрутке не было информации о собственнике ТС, данных организации и имени водителя.