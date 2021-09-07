В Турлатове из-за нарушений закрыли чайхану
Кафе закрыли на 10 суток. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
В Турлатове из-за нарушений закрыли чайхану. Об этом
Из-за нарушений требований, введенных из-за коронавируса, закрыли «Чайхану Халяль» по адресу: Рязанская область, Рязанский район, деревня Турлатово.
Кафе закрыли на 10 суток. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.