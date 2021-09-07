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В Скопине осудили мужчину, до смерти забившего бывшую жену
Скопинец в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил бывшую жену за замечание. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на 7,5 лет.

В Скопине осудили мужчину, до смерти забившего бывшую жену. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В конце февраля 2021 года в Скопине между сожителями произошел конфликт из-за употребления мужчиной большого количества алкоголя. Женщина высказала недовольство тем, что бывший муж не почистил картошку, и вылила алкоголь в раковину. Находясь в состоянии алкогольного опьянения 51-летний скопинец избил свою жену. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на 7,5 лет.