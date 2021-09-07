В Скопине местный житель на скутере врезался в «Рено Дастер»

Он получил травмы.

В Скопине произошло ДТП с участием скутера и Renault Duster. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария случилась в понедельник, 6 сентября, примерно в 14:10 вблизи дома № 36 по улице Карла Маркса. По предварительной информации, 52-летний местный житель на скутере Stels не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Renault Duster под управлением 47-летней жительницы Москвы.

Водителя скутера госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.