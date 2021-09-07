В рязанском Верхнем городском парке завершается третий этап благоустройства

Ход работ проинспектировали депутаты.

В рязанском Верхнем городском парке завершается третий этап благоустройства. Ход работ в понедельник, 6 сентября, проконтролировали заместитель председателя рязанской облдумы Александр Шевырев, депутаты рязанской гордумы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Волкова, а также представители администрации города, подрядчика и общественности.

Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в соответствии со сроками. Рабочие продолжают монтаж решеток ограждения, благоустраивают территории, укладывают грунт под посадку зеленых насаждений.

Подрядчик столкнулся с объективными трудностями, связанными с удорожанием стройматериалов. Как отметили депутаты, особое внимание уделяется контролю качества работ.