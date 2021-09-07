В Рязанской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог
Роспотребнадзор сообщил, что в регионе началась прививочная кампания против гриппа. Для взрослых поступили вакцины Совигрипп и ФЛЮ-М.
В Рязанской области на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ у населения зафиксирована на уровне эпидемического порога, в Рязани — выше пороговых значений на 8,1%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Процент заболевания детского населения до 14 лет составил 62,2%. Отмечается, что это обусловлено циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
Роспотребнадзор сообщил, что в регионе началась прививочная кампания против гриппа. Для взрослых поступили вакцины Совигрипп и ФЛЮ-М.
Рязанцам напомнили, что вакцинация против гриппа снижает риск заражения и предупреждает развитие осложнений после заболевания.