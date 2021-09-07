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В Рязани три улицы останутся без воды из-за аварийных работ
Воды не будет с 9:30 до 18:00.

В Рязани три улицы останутся без холодного водоснабжения. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 9:30 до 18:00. В зону отключения попали адреса:

  • улица 4-й Новопавловский проезд, дом № 12;
  • улица 5-я Линия, дом № 56/52;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 33 корпус 1, 35, 27, 29, 33, 33 корпус 2 (детский сад № 102).

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами.