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В Рязани открыли заправочную станцию для электромобилей
В Полянах заправочная станция обошлась в два млн рублей. Приборный завод установил ее на безвозмездной основе. Сеть заправок ЭЗС «ФОРА» насчитывает более 160 станций по всей России.

Во вторник, 7 сентября, в Полянах открыли заправочную станцию для электромобилей, разработанную рязанскими специалистами.

Мероприятие посетили зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и гендиректор приборного завода Борис Виноградов.

ЭЗС «ФОРА» построена при участии государственного Рязанского приборного завода, входящий в состав АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех». Сеть заправок насчитывает более 160 станций по всей России.

В Полянах заправочная станция обошлась в два млн рублей. Приборный завод установил ее на безвозмездной основе.

«Сегодня знаковое событие для всего региона и вдвойне приятно, что это рязанская разработка. В России количество электромобилей постоянно увеличивается. Уверен, этот проект — начало успешной работы по развитию зарядной энергоструктуры, которую мы проводим по поручению губернатора», — сообщил Евгений Беленецкий.

«За экологичными машинами будущее, поэтому проект важен для региона и страны в целом, — отметил губернатор Николай Любимов, комментируя событие. — Не случайно 2022 год президент объявил годом науки и техники. Государственная поддержка будет обеспечена» — подчеркнул глава региона.