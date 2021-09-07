В Рязани открыли памятник маршалу Бирюзову

Памятник маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову открыли в районе дома № 9/23 по улице Бирюзова.

В Рязани открыли памятник маршалу Бирюзову. Об этом во вторник, 7 сентября, написала мэр Елена Сорокина на своей странице во «Вконтакте».

Памятник маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову открыли в районе дома № 9/23 по улице Бирюзова. На соседнем здании — в доме № 10 — разместили мемориальную доску в честь маршала.

В 2020 году уроженец Скопина, режиссер и продюсер Юрий Душин при поддержке Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» и Российского Военно-исторического общества передал бюст городской администрации.

«Когда нам передавали бюст, я пообещала, что мы максимально бережно и достойно отнесемся к памяти знаменитого земляка. Мы сдержали свое слово — сегодня, 7 сентября, состоялась торжественная церемония открытия мемориала на благоустроенной территории, которая преобразилась благодаря проекту поддержки местных инициатив», — отметила Елена Сорокина.

Напомним, памятнику маршалу Сергею Бирюзову планировали открыть в его день рождения — 21 августа. Однако этого не произошло.