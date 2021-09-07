В центре Рязани москвичка ограбила компьютерный магазин

В торговом центре на Первомайском проспекте 21-летняя рецидивистка из Москвы украла два внешних жестких диска. Возбуждено уголовное дело.

В центре Рязани москвичка ограбила компьютерный магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился администратор магазина, который располагается в одном из торговых центров на Первомайском проспекте. Работник рассказал, что по камерам увидел, как в торговом зале девушка положила себе что-то в сумку и прошла мимо кассы.

21-летнюю жительницу Москвы задержали в другом магазине торгового центра. В сумке у нее нашли два внешних жестких диска, которые пропали из компьютерного магазина. Выяснилось, что ранее девушка уже была судима за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.