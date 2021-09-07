Убийца двух школьниц в Кузбассе пытался увести с собой еще и мальчика

Об этом рассказала мама ребенка.

В Кузбассе убийца двух школьниц пытался увести с собой еще и мальчика, но тот убежал домой. Об этом во вторник, 7 сентября, Life рассказала мама ребенка.

Она рассказала, что накануне вечером ее сын вернулся домой с двумя бутылками газировки и двумя пачками сухариков в руках. На вопрос, кто ему их дал, мальчик ответил — «дядя Витя». Мужчина сидел вместе с детьми на заброшенных бетонных плитах, где местные школьники обустроили шалаш, и кормил их вкусностями.

«Он с ними сидел, их кормил, принёс им газировки, всякие вкусняшки, потом говорит: „Пойдемте ко мне в гости“. Девчонки согласились и с ним пошли, а сын у меня убежал домой», — сказала женщина.

Тела двух девочек нашли во вторник, 7 сентября. Мужчина изнасиловал и убил их.