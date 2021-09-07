Сасовский предприниматель спрятал взятку для помощника прокурора в шоколадку

Несмотря на предупреждение о том, что сотрудникам прокуратуры запрещено принимать подарки, бизнесмен принес шоколадку. Позже он отправил СМС сообщение о том, что сладкий подарок «с начинкой». В шоколадке обнаружили деньги.

Сасовский предприниматель спрятал взятку для помощника прокурора в шоколадку. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

У индивидуального предпринимателя из Сасова в ходе проверки нашли нарушения деятельности. За благоприятное решение и общее покровительство мужчина пытался дать взятку должностному лицу.

Несмотря на предупреждение о том, что сотрудникам прокуратуры запрещено принимать подарки, бизнесмен принес шоколадку. Позже он отправил СМС сообщение о том, что сладкий подарок «с начинкой». В шоколадке обнаружили деньги.

Суд признал сасовца виновным в покушении на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Мужчине назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.