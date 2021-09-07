Сасовский предприниматель спрятал взятку для помощника прокурора в шоколадку
Несмотря на предупреждение о том, что сотрудникам прокуратуры запрещено принимать подарки, бизнесмен принес шоколадку. Позже он отправил СМС сообщение о том, что сладкий подарок «с начинкой». В шоколадке обнаружили деньги.
Сасовский предприниматель спрятал взятку для помощника прокурора в шоколадку. Об этом
У индивидуального предпринимателя из Сасова в ходе проверки нашли нарушения деятельности. За благоприятное решение и общее покровительство мужчина пытался дать взятку должностному лицу.
Несмотря на предупреждение о том, что сотрудникам прокуратуры запрещено принимать подарки, бизнесмен принес шоколадку. Позже он отправил СМС сообщение о том, что сладкий подарок «с начинкой». В шоколадке обнаружили деньги.
Суд признал сасовца виновным в покушении на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Мужчине назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.