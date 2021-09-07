Рязанка Мария Богачева заняла четвертое место на Паралимпиаде в Токио

Девушку торжественно встретили в московском аэропорту Шереметьево вместе со всей командой российских паралимпийцев.

Рязанская спортсменка Мария Богачева вернулась из Токио. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает областной минспорт.

Девушку торжественно встретили в московском аэропорту Шереметьево вместе со всей командой российских паралимпийцев.

На Паралимпиаде Мария Богачева заняла четвертое место в толкании ядра и шестое — в метании копья. В общекомандном зачете сборная России заняла четвертое место.

Мария Богачева — заслуженный мастер спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «ЦСК».