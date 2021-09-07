Россиянам пообещали потепление в ближайшие дни

Речь идет о центральноевропейской части страны. При этом понижение температуры ожидается на юге России и Поволжье.

В центре Европейской России ожидается потепление. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передают РИА Новости .

По его словам, теплая погода в центральноевропейскую часть страны придет до конца рабочей недели. Например, в среду воздух прогреется до 15-17 градусов, а в четверг-пятницу — до 20.

Синоптик пояснил, что погода поменяется благодаря западным ветрам.

«Уже меняется циркуляция. На побережье Северного ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон… Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление», — сказал специалист.

При этом на юге страны возможны заморозки. Низкие температуры также прогнозируются и в большинстве регионов Поволжья.