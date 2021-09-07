РГРТУ стал участником реализации федерального проекта «Содействие занятости»
В связи с этим рязанцев приглашают на обучение по программам дополнительного образования.
Рязанский радиоуниверситет приглашает на обучение по программам дополнительного образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
Обучение будет проводиться с 6 сентября по 30 ноября 2021 года. Для некоторой категории граждан обучение проходит бесплатно:
- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан;
- граждане в возрасте 50 лет и старше;
- граждане предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста).
Посмотреть полную информацию и записаться на обучение можно