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РГРТУ стал участником реализации федерального проекта «Содействие занятости»
В связи с этим рязанцев приглашают на обучение по программам дополнительного образования.

Рязанский радиоуниверситет приглашает на обучение по программам дополнительного образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Обучение будет проводиться с 6 сентября по 30 ноября 2021 года. Для некоторой категории граждан обучение проходит бесплатно:

  • граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан;
  • граждане в возрасте 50 лет и старше;
  • граждане предпенсионного возраста;
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
  • женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста).

Посмотреть полную информацию и записаться на обучение можно на сайте РГРТУ.