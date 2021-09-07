РГРТУ сможет создавать проекты в сфере робототехники с применением Wi-Fi

Для этого вуз подписал соглашение с TP-Link — ведущим мировым поставщиком сетевых решений.

РГРТУ сможет создавать проекты в сфере робототехники с применением Wi-Fi. Для этого вуз подписал соглашение с TP-Link — ведущим мировым поставщиком сетевых решений.

Сотрудничество позволит университету развивать научно-исследовательскую, практическую и проектную деятельность в робототехнике с применений технологий беспроводной связи. Также в плане реализация совместных проектов, прохождение преддипломной практики студентов РГРТУ в компании TP-Link, привлечение работников компании к разработке учебных пособий, курсов, методических и производственно-технических материалов для специалистов профильного направления университета.

«Заключение подобного соглашение с РГРТУ, крупным профильным университетом, — это новый этап развития бизнеса TP-Link в России. За более чем десять лет присутствия здесь мы стали уверенным игроком в сегментах домашних и корпоративных сетей, и в дальнейшем мы планируем уверенно наращивать взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими российскими клиентами, в том числе с передовыми образовательными учреждениями», — отметил руководитель представительства компании в России Реймонд Чен.

«Радиотехнический университет — передовой инновационный центр, для нас компания «TP-LINK» — важный стратегический партнер. Подписанное соглашение является первым шагом к построению системы сотрудничества, основанной на совместной реализации научно-технических проектов с применением передовых технологий связи, амбассадором которых является один из мировых лидеров в профильной области — компания «TP-LINK», — подчеркнул ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Первым совместным проектом станет оснащение кампуса университета уличной беспроводной сетью Wi-Fi, которая будет использоваться для демонстрации возможностей автономного беспилотного транспортного средства, разрабатываемого в конструкторском бюро «Аврора», действующем на базе университета. Презентация данного проекта на кампусе университета запланирована на 2022 год.