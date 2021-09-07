Под Рязанью добровольцы спасли пенсионера из огня. Об этом
Пожар произошел во вторник, 7 сентября, около 09:30. В деревне Ялтуново Рязанского района загорелся одноэтажный деревянный сруб с верандой.
В момент возгорания в доме находился хозяин — 82-летний мужчина. Ему помогли выбраться члены добровольной пожарной дружины Окского сельского поселения. Добровольцы приехали на вызов быстрее пожарных расчетов. В ходе спасения пенсионера у одного из добровольцев загорелись волосы и куртка.
Пожар тушили четыре пожарных расчета и 14 человек личного состава. Сообщается, что дом восстановлению не подлежит, но пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки.
Пострадавшим оказали медпомощь на месте. Выясняются причины возгорания.