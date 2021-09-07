Под Рязанью добровольцы спасли пенсионера из огня

В момент возгорания в доме находился хозяин — 82-летний мужчина. Пострадавшим оказали медпомощь на месте. Дом восстановлению не подлежит, но пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки.

Под Рязанью добровольцы спасли пенсионера из огня. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел во вторник, 7 сентября, около 09:30. В деревне Ялтуново Рязанского района загорелся одноэтажный деревянный сруб с верандой.

В момент возгорания в доме находился хозяин — 82-летний мужчина. Ему помогли выбраться члены добровольной пожарной дружины Окского сельского поселения. Добровольцы приехали на вызов быстрее пожарных расчетов. В ходе спасения пенсионера у одного из добровольцев загорелись волосы и куртка.

Пожар тушили четыре пожарных расчета и 14 человек личного состава. Сообщается, что дом восстановлению не подлежит, но пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки.

Пострадавшим оказали медпомощь на месте. Выясняются причины возгорания.