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На здании школы № 39 открыли мемориальную доску погибшему в Сирии рязанцу
Александр Тарасюк погиб в ноябре 2020 года в Сирии. Посмертно был награжден Орденом Мужества. На здании школы № 39 открыли мемориальную доску, посвященную рязанцу.

Во вторник, 7 сентября, на здании школы № 39 на Первомайском проспекте открыли мемориальную доску. Она посвящена капитану второго ранга Александру Тарасюку, который был выпускником учебного заведения.

На открытии доски присутствовала председатель гордумы Юлия Рокотянская. Она отметила, что 21 июня рязанские депутаты единогласно поддержали проект памятника.

Мать Александра Тарасюка рассказала, что много лет проработала в школе учителем английского языка и помогала создавать офицерские классы — ее сын там учился, потому что хотел быть офицером.

По словам выступавших, Александр закончил военное училище связи, отлично знал точные науки, мастерски владел приемами рукопашного боя, не прятался за спинами подчиненных, всегда шел на выполнение боевых задач в первых рядах. В день смерти он во главе подразделения выполнял задачу по ликвидации бандформирования.

Александр Тарасюк погиб в ноябре 2020 года в Сирии. Посмертно был награжден Орденом Мужества.