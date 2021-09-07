На место вице-губернатора в Рязанской области пришлют сотрудника из администрации президента
Новый кандидат придет на место Игоря Грекова, который покинул должность в январе 2021 года.
Вероятным вице-губернатором может стать сотрудник из администрации президента Михаил Семенов. Об этом пишет «
Ранее Михаил Семенов возглавлял департамент Управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Республиками Абхазия и Южная Осетия.
Предположительно, нового вице-губернатора представят на заседании регионального правительства во вторник, 7 сентября.
Новый кандидат придет на место Игоря Грекова, который покинул должность в январе 2021 года.