На место вице-губернатора в Рязанской области пришлют сотрудника из администрации президента

Новый кандидат придет на место Игоря Грекова, который покинул должность в январе 2021 года.

Вероятным вице-губернатором может стать сотрудник из администрации президента Михаил Семенов. Об этом пишет « Новая газета » со ссылкой на собственные источники.

Ранее Михаил Семенов возглавлял департамент Управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Республиками Абхазия и Южная Осетия.

Предположительно, нового вице-губернатора представят на заседании регионального правительства во вторник, 7 сентября.

Новый кандидат придет на место Игоря Грекова, который покинул должность в январе 2021 года.