\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
11°
Срд, 08
17°
Чтв, 09
21°
ЦБ USD 73.19 0.24 08/09
ЦБ EUR 86.89 0.32 08/09
Нал. USD 72.91 / 73.95 17:26
Нал. EUR 86.56 / 87.25 17:26
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
49 420
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
11 086
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
20 382
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
12 380
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На фестивале «Рязанские смотрины» покажут дракона и медведя-оборотня
Международный театральный форум пройдет в Рязани в 18-й раз. Спектакли будут показывать на пяти площадках города с 11 по 15 сентября.

Во вторник, 7 сентября, в рязанском театре кукол прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю «Рязанские смотрины-2021». О международном театральном форуме, который в 18-й раз пройдет в нашем городе, рассказали региональный министр культуры Виталий Попов, директор театра кукол Константин Кириллов, а также художественный руководитель и основатель фестиваля Валерий Шадский.

Открытие пройдет в субботу, 11 сентября, в 10:00 на улице перед входом в театр. В театрализованном празднике примут участие актеры театров -участников фестиваля. В этом году в Рязань приехали актеры из разных регионов России, а также из-за границы — из Луганска и Гродно.

Спектакли фестиваля будут идти с 11 по 15 сентября на пяти площадках города: в театре кукол, в театре драмы, в театре юного зрителям, в большом зале областной филармонии и на территории Рязанского кремля.

«Одни и те же спектакли будут показаны несколько раз, — рассказал Валерий Шадский. — Это связано с тем, что разрешено лишь 50% заполнение зала. Поэтому на некоторые представления будут приглашаться только участники фестиваля, а на другие — все желающие зрители, купившие билеты».

«Билеты на фестиваль можно купить по „пушкинской карте“, — отметил Константин Кириллов. — 45 молодых рязанцев уже воспользовались этой возможностью».

Накануне в Рязани уже началась работа международной творческой лаборатории «Луна для всех одна». Ее участники — не только россияне: на пресс-конференции присутствовали гости из Мексики и Ирана. Они поставят один из спектаклей фестиваля.

Рязанский театр кукол представит зрителям две премьеры: «Как научить дракона летать» в постановке Валерия Шадского и «Маленькие трагедии», которые буквально на днях сдал белорусский режиссер Олег Жюгжда. Его театр из Гродно привез в Рязань пьесу под названием «Локис» про медведя-оборотня на белорусском языке.

Гости из Тольятти покажут спектакль «Повесть временных лет» про древнерусских князей, ставший номинантом всероссийской «Золотой маски».

Несколько спектаклей фестиваля пройдут с возрастными ограничениями «16+" и «18+".