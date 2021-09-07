На фестивале «Рязанские смотрины» покажут дракона и медведя-оборотня

Международный театральный форум пройдет в Рязани в 18-й раз. Спектакли будут показывать на пяти площадках города с 11 по 15 сентября.

Во вторник, 7 сентября, в рязанском театре кукол прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю «Рязанские смотрины-2021». О международном театральном форуме, который в 18-й раз пройдет в нашем городе, рассказали региональный министр культуры Виталий Попов, директор театра кукол Константин Кириллов, а также художественный руководитель и основатель фестиваля Валерий Шадский.

Открытие пройдет в субботу, 11 сентября, в 10:00 на улице перед входом в театр. В театрализованном празднике примут участие актеры театров -участников фестиваля. В этом году в Рязань приехали актеры из разных регионов России, а также из-за границы — из Луганска и Гродно.

Спектакли фестиваля будут идти с 11 по 15 сентября на пяти площадках города: в театре кукол, в театре драмы, в театре юного зрителям, в большом зале областной филармонии и на территории Рязанского кремля.

«Одни и те же спектакли будут показаны несколько раз, — рассказал Валерий Шадский. — Это связано с тем, что разрешено лишь 50% заполнение зала. Поэтому на некоторые представления будут приглашаться только участники фестиваля, а на другие — все желающие зрители, купившие билеты».

«Билеты на фестиваль можно купить по „пушкинской карте“, — отметил Константин Кириллов. — 45 молодых рязанцев уже воспользовались этой возможностью».

Накануне в Рязани уже началась работа международной творческой лаборатории «Луна для всех одна». Ее участники — не только россияне: на пресс-конференции присутствовали гости из Мексики и Ирана. Они поставят один из спектаклей фестиваля.

Рязанский театр кукол представит зрителям две премьеры: «Как научить дракона летать» в постановке Валерия Шадского и «Маленькие трагедии», которые буквально на днях сдал белорусский режиссер Олег Жюгжда. Его театр из Гродно привез в Рязань пьесу под названием «Локис» про медведя-оборотня на белорусском языке.

Гости из Тольятти покажут спектакль «Повесть временных лет» про древнерусских князей, ставший номинантом всероссийской «Золотой маски».

Несколько спектаклей фестиваля пройдут с возрастными ограничениями «16+" и «18+".