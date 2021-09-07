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На базе РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова прошел Всеармейский этап конкурса по ножевому многоборью среди военнослужащих
На первом этапе каждый конкурсант продемонстрировал комплекс приемов владения ножом на 15 счетов, включающий в себя как элементы атакующих действий, так и элементы защиты.

На базе учебного центра РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова впервые провели Всеармейский этап конкурса по ножевому многоборью среди военнослужащих.

Впервые на территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В. Ф. Маргелова проведен Всеармейский этап конкурса по ножевому многоборью среди военнослужащих.

На первом этапе каждый конкурсант продемонстрировал комплекс приемов владения ножом на 15 счетов, включающий в себя как элементы атакующих действий, так и элементы защиты. На втором этапе конкурса оценивалась меткость участников в метании ножей и малой пехотной лопаты в ростовую фигуру с расстояния три метра с места, а также в движении, где необходимо было поразить 3 мишени. Завершающее, третье упражнение — участие в поединке с вооруженным противником.

«Впервые упражнения и комплекс приемов были разработаны совместно с командованием Воздушно-десантных войск. Конкурс проводится среди военнослужащих. Его упражнения будут применятся как в войсках для подготовки по этой дисциплине специальных подразделений и подразделений ВДВ, так и для начальной подготовки других категорий военнослужащих», — отметил в ходе проведения конкурса начальник кафедры физической и горной подготовки РВВДКУ гвардии полковник Дмитрий Шукин.

В конкурсе приняли участие сборные команды Воздушно-десантных войск, морской пехоты и частей специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.

По итогам Всеармейского этапа конкурса по ножевому многоборью курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В. Ф. Маргелова заняли первое место. Вторыми стали военнослужащие из сборной команды соединения специального назначения, а замкнули тройку военнослужащие гвардейского подразделения морской пехоты.