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На астраханской трассе рязанский дальнобойщик потерял вагонные колеса
Водитель не убедился в прочности крепления груза. Слетевшие колеса наехали на автобус с рабочими. Пострадавших нет.

На астраханской трассе рязанский дальнобойщик потерял вагонные колеса. Об этом сообщило агентство новостей «Астрахань 24».

Авария произошла в понедельник, 6 сентября, в 17:25. На трассе «Волгоград-Астрахань» 63-летний рязанец перевозил на «МАЗе» 10 вагонных колесных пар. Водитель не убедился в прочности крепления груза. Когда он затормозил перед пешеходным переходом, колеса слетели с прицепа и наехали на автобус «ЛиАЗ», который перевозил работников местного предприятия.

В результате ДТП автобус получил механические повреждения. На водителя фуры составили два административных протокола — за нарушение правил перевозки грузов и управление транспортным средством с неисправностями.

Фото astrakhan-24.ru