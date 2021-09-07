На астраханской трассе рязанский дальнобойщик потерял вагонные колеса
Водитель не убедился в прочности крепления груза. Слетевшие колеса наехали на автобус с рабочими. Пострадавших нет.
На астраханской трассе рязанский дальнобойщик потерял вагонные колеса. Об этом
Авария произошла в понедельник, 6 сентября, в 17:25. На трассе «Волгоград-Астрахань» 63-летний рязанец перевозил на «МАЗе» 10 вагонных колесных пар. Водитель не убедился в прочности крепления груза. Когда он затормозил перед пешеходным переходом, колеса слетели с прицепа и наехали на автобус «ЛиАЗ», который перевозил работников местного предприятия.
В результате ДТП автобус получил механические повреждения. На водителя фуры составили два административных протокола — за нарушение правил перевозки грузов и управление транспортным средством с неисправностями.
Фото astrakhan-24.ru