Касимовские грибники заблудились в ерахтурском лесу

Инцидент случился в понедельник, 6 сентября.

В лесу недалеко от Ерахтура заблудились грибники из Касимовского района. Подробности приводит ИЛ « Пресса ».

Инцидент случился в понедельник, 6 сентября. Пожилые грибники приехали на место в районе десяти утра. Они разделились и потеряли друг друга. Один из них вышел на дорогу неподалеку от святого источника Пророка Ильи, поймал попутный автомобиль, попросил телефон и позвонил в службу спасения.

«Вместе с касимовским грибником мы стали искать его машину и жену. По нескольким ориентирам, которые запомнил мужчина, мы наконец нашли его авто. Возле него были его супруга и родственники, вызванные ею из Касимова на поиски пропавшего мужа. К счастью, все закончилось благополучно, а потеря ключей от машины — сущий пустяк в сравнении с тем, что пережили пожилые супруги», — рассказал главный специалист администрации Ерахтурского сельского поселения Алексей Якушев.