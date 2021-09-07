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Догазификацию Рязанской области начали с деревни Лопухи
Всего в деревне 65 домов, жители четырех из них уже получили возможность пользоваться сетевым газом. К настоящему времени в населенном пункте собрано 23 заявки на догазификацию.

В Рязанской области началась программа догазификации. Во вторник, 7 сентября, к сетям газоснабжения подключили первые дома в деревне Лопухи.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Денис Волков.

Всего в деревне 65 домов, жители четырех из них уже получили возможность пользоваться сетевым газом. К настоящему времени в населенном пункте собрано 23 заявки на догазификацию.

Объем программы по всей Рязанской области оценивается в 38 тыс негазифицированных домовладений, расположенных в более, чем одной тысячи населенных пунктах.

«Важно, что подключение домовладений к системе газоснабжения проходит в преддверии отопительного сезона. Это значит, что с приходом холодов жителям будет тепло и уютно», — отметил Денис Волков.