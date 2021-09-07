Более 200 тысяч рязанских пенсионеров уже получили единовременную выплату

Всего на территории Рязанской области деньги получат более 372 тысяч граждан. Для получения выплаты пенсионерам не нужно никуда обращаться — пенсионный фонд ее назначает автоматически.

Более 200 тысяч рязанских пенсионеров уже получили единовременную выплату. Об этом сообщили в региональном минтерполе.

По указу президента выплата в 10 тысяч рублей положена гражданам, которые постоянно проживают в России и на 31 августа 2021 года получают пенсию.

В рязанском отделении ПФР сообщили, что более 200 тысяч пенсионеров в регионе уже получили выплату на банковскую карту 2 сентября. Те граждане, кто получает пенсию через «Почту России», выплату получат вместе с пенсией в тот же день. Всего на территории Рязанской области деньги получат более 372 тысяч граждан.

В минтерполе отметили, что для получения выплаты пенсионерам не нужно никуда обращаться — пенсионный фонд ее назначает автоматически. При этом единовременная денежная выплата не может быть удержана по исполнительному производству. Всего в России единовременную выплату получат более 42 млн пенсионеров.

По словам губернатора Николая Любимова, единовременная выплата стала весьма актуальной финансовой поддержкой для жителей региона.

«Пандемия не могла не отразиться на материальном благополучии наших граждан, и социально незащищенных категорий это касается в первую очередь. Такая своевременная помощь со стороны государства крайне важна», — подчеркнул глава региона.