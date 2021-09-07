\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
12°
Срд, 08
17°
Чтв, 09
21°
ЦБ USD 73.19 0.24 08/09
ЦБ EUR 86.89 0.32 08/09
Нал. USD 72.91 / 73.95 17:26
Нал. EUR 86.56 / 87.25 17:26
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
49 067
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
10 939
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
20 242
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
12 241
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Более 200 тысяч рязанских пенсионеров уже получили единовременную выплату
Всего на территории Рязанской области деньги получат более 372 тысяч граждан. Для получения выплаты пенсионерам не нужно никуда обращаться — пенсионный фонд ее назначает автоматически.

Более 200 тысяч рязанских пенсионеров уже получили единовременную выплату. Об этом сообщили в региональном минтерполе.

По указу президента выплата в 10 тысяч рублей положена гражданам, которые постоянно проживают в России и на 31 августа 2021 года получают пенсию.

В рязанском отделении ПФР сообщили, что более 200 тысяч пенсионеров в регионе уже получили выплату на банковскую карту 2 сентября. Те граждане, кто получает пенсию через «Почту России», выплату получат вместе с пенсией в тот же день. Всего на территории Рязанской области деньги получат более 372 тысяч граждан.

В минтерполе отметили, что для получения выплаты пенсионерам не нужно никуда обращаться — пенсионный фонд ее назначает автоматически. При этом единовременная денежная выплата не может быть удержана по исполнительному производству. Всего в России единовременную выплату получат более 42 млн пенсионеров.

По словам губернатора Николая Любимова, единовременная выплата стала весьма актуальной финансовой поддержкой для жителей региона.

«Пандемия не могла не отразиться на материальном благополучии наших граждан, и социально незащищенных категорий это касается в первую очередь. Такая своевременная помощь со стороны государства крайне важна», — подчеркнул глава региона.