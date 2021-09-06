Заморозки и пьяное ДТП в центре Рязани. Главные новости выходных, 4-5 сентября

В Рязанской области в первые выходные осени жаркая погода резко сменилась холодной: синоптики прогнозируют даже ночные заморозки. Вспомним, какие события произошли в регионе в минувшие дни.

В Рязанской области в первые выходные осени жаркая погода резко сменилась холодной: синоптики прогнозируют даже ночные заморозки. Вспомним, какие события произошли в регионе в минувшие дни.

Происшествия

В Рязани вор-«гастролер» под видом пациента совершил кражу в больнице. В полицию обратилась 32-летняя рязанка, которая проходит курс лечения в одной из больниц города. Женщина сообщила, что утром ходила на процедуры, и в это время из палаты исчез ее кошелек с банковской картой и 5000 рублей. К краже оказался причастен 65-летний житель Среднего Урала, который был неоднократно судим за кражи оставленных без присмотра сумок и вещей в больницах и офисах в городах по всей стране.

В Рязани на улице Соборной полицейские задержали 35-летнюю женщину в наркотическом опьянении. В сумке у рязанки нашли пакет с запрещенными веществами. В отношении рязанки возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В Шацке на пешеходном переходе сбили пятилетнего ребенка. За рулем был водитель-дальнобойщик. Житель Саратовской области ехал в сторону Челябинска. Ребенок внезапно побежал через дорогу. Девочка получила травмы, ее госпитализировали в шацкую межрайонную больницу.

В ДТП, которое произошло на трассе Рязань — Спасск возле Алеканово в субботу, 4 сентября, пострадали два человека — водитель и 27-летняя пассажирка. 29-летний рязанец на Lada Granta, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Duster, водитель которого поворачивал налево.

Клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Мамаев в субботу, 4 сентября, чуть не пострадал в аварии в селе Поляны Рязанского района. Прямо перед автомобилем иерея легковушку вынесло на обочину со встречной полосы, и она врезалась в припаркованный микроавтобус. Отец Вячеслав вышел к пострадавшим, убедился в том, что его помощь не требуется, вызывал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

В центре Рязани произошло массовое ДТП. На улице Чапаева 28-летний рязанец за рулем SsangYong Kyron не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Kia Spectra и Renault Logan. В результате аварии водитель Kia и 33-летний пассажир Renault получили травмы. Водитель SsangYong был пьян.

К другим новостям

Администрация Рязани прокомментировала закрытие боковой калитки у школы № 73 в микрорайоне Кальное. Большинство родителей высказались за закрытие калитки, так как жители близлежащих домов сокращали свой путь от остановки через территорию школы, а владельцы собак выгуливают там животных. В мэрии добавили, что эта калитка используется в случае возникновения внештатных ситуаций, а не для постоянного прохода детей.

На аэродроме Дягилево в субботу, 4 сентября, провели торжественную церемонию закрытия международного этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс — 2021». По итогам конкурса российские экипажи выиграли в номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило в общекомандном зачете занять первое место и завоевать кубок конкурса.