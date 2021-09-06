WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов и планшетов

С 1 ноября мессенджер не будет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9.

WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android. Об этом сообщается на сайте компании.

С 1 ноября мессенджер не будет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9.

WhatsApp будет работать на телефонах с Android с операционной системой 4.1 или новее, а также если устройство может принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера.

Владельцам порекомендовали обновить устройства или сохранить историю чатов, чтобы сохранить личные данные.